K-pop: Grupo BTS estabelece novo recorde no Spotify

A boy band sul-coreana BTS estabeleceu um novo recorde no Spotify, de acordo com informações do portal Soompi.

Segundo relatório da Forbes, “Fake Love” do BTS é agora oficialmente a música mais reproduzida por qualquer artista coreano no serviço de música.

O single superou o sucesso viral de 2012 Gangnam Style. “Fake Love” atingiu um total impressionante de mais de 184 milhões de reproduções, enquanto “Gangnam Style” tem 183 milhões.

Outro sucesso mundial do grupo: O “DNA” do BTS ficou em terceiro lugar com mais de 181 milhões de reproduções.

