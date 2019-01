Fundação de Mac Miller arrecadou cerca de R$ 2,7 milhões após morte do rapper

Mac Miller continua fazendo a diferença na sociedade mesmo após sua morte, em setembro do ano passado, de overdose. Uma fundação criada em homenagem ao comprometimento do rapper com as artes está perto de alcançar um milhão de dólares arrecadados, segundo o site TMZ.

O fundo tem o objetivo de ajudar crianças da cidade de Pittsburgh, onde o cantor nasceu.

Pessoas do The Mac Miller Circles Fund informaram ao TMZ que as doações foram feitas por fãs do rapper e somam US$ 350 mil, mais de R$ 1,3 milhão.

O dinheiro será utilizado para fornecer programas e oportunidades para jovens de comunidades carentes, ajudando-os a reconhecer todo o seu potencial por meio das artes e da construção de comunidades.

Em outubro, um show em tributo a Mac Miller teria arrecadado outros US$ 350 mil, segundo o TMZ, o que totaliza um valor de US$ 700 mil (cerca de R$ 2,7 milhões) para a fundação do rapper desde sua morte.

A apresentação, intitulada Mac Miller: Uma Celebração da Vida, ocorreu em Los Angeles e contou com a participação de diversos artistas, muitos deles amigos próximos de Miller, como Chance the Rapper, Travis Scott, SZA e John Mayer.