Filmes na TV: Ferrugem, Madagascar, Pânico 2 e outros destaques desta quinta

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta quinta-feira (3).

Filmes na TV aberta

A Globo começa a quinta com "Madagascar" às 15. À noite, tem "Caça-Fantasmas" às 22h30 e o drama "Lado a Lado", com Julia Roberts, às 2h. Já na Band tem "Pânico 2" às 22h30.

Filmes na TV fechada

Os destaques no Cinemax vão para "Academia de Vampiros: O Beijo das Sombras" às 14h30 e "O Presente" às 18h15 e "Perigo em Bangkok". No Canal Brasil tem "Ferrugem" às 18h. Na Fox tem "Os Homens são de Marte… E é pra lá que eu vou", com Paulo Gustavo e Mônica Martelli, às 18h20. E no FX tem "O Exterminador do Futuro: Gênesis" às 15h50, "Em Nome da Lei" às 18h e "Riddick 3" às 20h.

A noite na Sony é do romance: "O Casamento do Meu Melhor Amigo" às 19h, "Julie e Julia" às 21h e "Comer Rezar Amar" às 23h30. No Megapix tem "Polícia Federal – A Lei é Para Todos" às 18h40 e "Anaconda" 3 e 4, a partir das 20h45. Na Warner tem "Constantine" às 16h e "Mad Max: Estrada da Fúria" às 22h30. E na Universal tem "Casamento Grego 2" às 21h30.