Ariana Grande lança disco de vinil com os singles 'thank u, next' e 'imagine'

O ano de 2019 mal começou e a workaholic Ariana Grande já tem novidades! A cantora usou sua conta oficial no Instagram para divulgar seu novo lançamento: uma edição limitada em disco de vinil com as faixas "thank u, next" e "imagine", seus dois trabalhos mais recentes. O vinil já está disponível para vendas no site da cantora.

Vale lembrar que Ariana Grande já está trabalhando em seu próximo álbum, que deve se chamar "thank u, next". Contudo, nos próximos meses, ela ainda deve sair em turnê de divulgação de "Sweetener".

Ouça "thank u, next" e "imagine":