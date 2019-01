Filmes na TV: Divertida Mente, Valente e outros destaques desta quarta

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta quarta-feira (3).

Filmes na TV aberta

A Globo começa com duas animações da Disney: "Valente" às 15h, e "Divertida Mente" às 22h. Na madrugada de quarta para quinta-feira (3) tem os dramas "Educação", com Carey Mulligan, às 1h, e "Adam", com Hugh Dancy, às 2h30. Já para quem busca mais ação, na Band tem "A Arma Perfeita" às 22h30.

Filmes na TV fechada

Os destaques no Cinemax vai para "Dragon Ball Z – A Batalha dos Deuses" às 12h30. Na Fox tem "Motoqueiro Fantasma" às 14h e "Até que a Sorte nos Separe 2" às 18h15. Já no FX tem "Pompeia" às 16h15, "De Pernas pro Ar 2" às 18h, "O Exterminador do Futuro" às 19h50 e "Robocop", às 22h.

No Megapix tem "Anjos da Lei" às 16h25 e "Atentado em Paris" às 22h30. Na Sony, dois clássicos de Adam Sandler: "Click" às 21h e "Gente Grande" às 23h. No TNT tem os dois primeiros filmes de "Toy Story", a partir das 13h30, "Harry Potter e a Pedra Filosofal" às 16h45 e "Elysium", com Jodie Foster, Alice Braga e Wagner Moura, às 23h30.

A noite na Universal é das comédias-pastelão, com "O Pequenino" às 19h25 e "American Pie 2" às 21. Na Warner tem "Guardiões da Galáxia" às 15h30 e "Qualquer Gato Vira-Lata 2", com Cleo Pires, às 22h30.