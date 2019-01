Bruna Linzmeyer: 'Perdi contratos por ser lésbica, mas não tinha escolha: ou me assumia ou adoecia'

Há dois anos, a atriz Bruna Linzmeyer namora a artista plástica Priscila Visman. Ela nunca escondeu o relacionamento e, ainda nova de profissão, sofreu consequências por escolher não se esconder.

Em entrevista à revista Marie Claire, da qual é capa de janeiro, a catarinense disse que ficou surpresa, já que tem de se manter e ajudar os pais. "Claro que perdi contratos por me assumir lésbica, mas também ganhei novas oportunidades. E claro que fiquei assustada, principalmente porque tinha um apartamento para pagar e meus pais não são ricos, pelo contrário", afirmou ela, que também teve um longo relacionamento com o ator Michel Melamed, hoje com Letícia Colin.

Mas, apesar disso, o preço não foi tão alto. "Não tive muita escolha. Ou me assumia e vivia a minha vida, ou tinha um câncer, tinha depressão. Adoecia. A minha sorte é que, por outro lado, me posicionar aproximou de mim marcas que pensam como eu, que acreditam que o exercício da liberdade é valioso", contou ela.

A carreira como atriz, porém, segue firme. Em 2018, ela estrelou "O Grande Circo Místico" e está no ar em "O Sétimo Guardião", novela das 21h.