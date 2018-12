Aladdin: veja como ficou o visual do sultão no live-action da Disney

Uma nova imagem da princesa Jasmine e do Sultão no live-action do filme Aladdin foi divulgada nesta semana pelos estúdios Disney através do Fandango, uma plataforma online para compra de ingressos de cinema nos Estados Unidos.

Leia mais:

Nando Reis homenageia Cássia Eller no aniversário de morte da cantora

Ariana Grande cancela show por problemas de saúde

Naomi Scotti interpreta a princesa, enquanto Navid Negahban será o seu pai. O filme conta ainda com Will Smith como Gênio, Mena Masssoud como Aladdin e Marwan Kenzari como o vilão Jafar.

A adaptação do clássico de 1992 ficou por conta do cineasta Guy Ritchie (Sherlock Holmes e Rei Arthur) e a estreia está prevista para o dia 24 de maio de 2019 nos EUA. Em entrevista ao site da revista Entertainment Weekly, o diretor explicou como foi o processo de criação do Gênio.

"Eu queria um pai musculoso dos anos 1970. Ele era grande o suficiente para parecer uma força – não tão musculoso como se parecesse que estivesse contando calorias, mas formidável o suficiente para parecer que você sabia que ele estava na sala", disse.

Assista ao trailer: