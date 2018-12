Teen Spirit: Elle Fanning solta a voz em trailer do seu novo filme

Elle Fanning ainda tem o lançamento de “Malévola 2” pendente, mas em também 2019 poderemos vê-la em outra produção importante que mostrará uma faceta desconhecida da atriz: o canto.

No trailer de "Teen Spirit", ouvimos Fanning cantando sua própria versão da música de Robyn, “Dancing on My Own”, enquanto ela tenta entrar no complicado mundo da música.

Será que teremos uma nova “Star is A Born” para o ano que vem?