Limites? Nunca nem vi; confira os principais memes de 2018

Ainda que ao melhor estilo ‘rir para não chorar’, os brasileiros tiveram um prato cheio para produzir memes em 2018. Sob a altíssima temperatura que tomou conta do ano, com Copa, eleições e a greve dos caminhoneiros, ninguém foi poupado do implacável senso de humor dos internautas.

Abaixa aí! (Janeiro)

Ninguém conseguiu escapar do “tiro” de Jojo Toddynho. O hit tomou conta da internet após o lançamento do clipe “Que Tiro Foi Esse?”. Os memes começaram a viralizar, com pessoas se jogando no chão – nos lugares mais inusitados possíveis – ao som do tiro.

Caras e bocas (Abril)

A web conheceu a Mini Pastora, uma garota que costuma se apresentar no centro de São Paulo. Mas, em uma de suas performances, duas irmãs que estavam na plateia roubaram a cena por conta da cara de desdém que faziam. Ali nasciam as “Fadas do Deboche”.

Abastecimento de memes (Maio)

A greve dos caminhoneiros causou inúmeros problemas. E incontáveis memes. A superfaturação dos combustíveis foi satirizada pelos brasileiros, que, mesmo ferrados, não perderam a chance de abastecer a internet com piadas.

Nos braços do povo (Junho/Julho)

Um mascote nunca havia representado tão bem o povo brasileiro quanto o “Canarinho Pistola” na Copa da Rússia. O boneco chegou até a ser preso durante o mundial, rodou pela Europa e inundou a rede com memes.

E o amuleto? (Junho/Julho)

Antes de Brasil e México, na Copa, um torcedor sinistro apareceu segurando a bandeira na transmissão ao vivo. Assim surgiu o “Feiticeiro do Hexa”, que se tornou um dos principais memes do mundial. O russo Yury Torsky também era chamado carinhosamente de “Psicopata da Sorte”.

Aí não, parça (Junho/Julho)

As performances de quedas de Neymar na Copa, consideradas dramáticas demais, motivaram o “Neymar Challenge”, um desafio em que as pessoas tinham que rolar no chão e fingirem que estavam sentindo dor.

Glória a Deuxxx (Agosto)

Cabo Daciolo, candidato a presidência, foi um grande gerador de memes nas eleições. Além de bordões como “Pela honra e glória do Senhor Jesus”, ele também revelou a criação de um suposto bloco socialista que se chamaria URSAL.

Sabor zueira (Agosto)

Descobrir o sabor de algum salgado ficou divertido quando a imagem não condiz com esse contexto. E essa foi a graça de brincar com cenas em que a pessoa está apontando para algum lugar, como se estivesse para perguntar qual recheio.

E o 'bilete'? (Agosto)

A criatividade de Gabriel Lucca, de 5 anos, chamou atenção nas redes após a mãe do menino divulgar um bilhete escrito por ele se passando pela “Tia Paulinha”. Pronto, dali para frente, a internet foi tomada de ‘biletes’.

Pikachu surpreso (Outubro)

O meme do Pokémon mais famoso de todos se tornou viral. A imagem é utilizada quando alguém faz ou fala algo cujo resultado é bastante óbvio, mas reage a ele como se fosse uma surpresa muito grande.

Incrédulos! (Dezembro)

Indicada para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves virou meme após dar uma declaração bem inusitada. A pastora afirmou, em um vídeo de um congresso evangélico, que viu Jesus subir em um pé de goiaba quando tinha 10 anos.

Bruxo está solto (Aleatório)

Ronaldinho Gaúcho não é famoso apenas pela bola que jogou, mas também por ser bastante festeiro. O Bruxo se tornou meme por aparecer em diversos “rolês aleatórios”. Ele foi flagrado como jedi, cantor, boliviano, guerreiro medieval, percursionista…