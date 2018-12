Nós: Os 10 filmes que inspiraram o novo terror do diretor Jordan Peele

Jordan Peele, diretor do longa premiado no Melhor Roteiro Original no Oscar “Corra!”, já lançou o trailer do seu próximo filme “Nós” que, ao que tudo indica, deixará os fãs de terror e suspense muito felizes.

Com estreia prevista para 22 de março nos Estados Unidos, a produção acompanhará a história da família Wilson, formada por Adelaide, Gabe e seus dois filhos. Eles estão de férias em uma pequena cidade no norte da Califórnia, onde Adelaide cresceu, mas o momento passa a ser desconfortável quando ela começa a ser perseguida por vários traumas da infância. Em um dia após voltarem da praia, os Wilson se deparam com cópias aterrorizantes de si mesmos.

No elenco estão Lupita Nyong'o ("12 Anos de Escravidão"), Winston Duke ("Pantera Negra"), Shahadi Wright Joseph ("Hairspray Live!"), Evan Alex ("Mani"), Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale") e Tim Heidecker ("Homem-Formiga e a Vespa").

As expectativas são altas e, a revista Entertainment Weekly ainda conseguiu aumentá-las publicando a lista dos dez filmes que Peele recomencou à protagonista Lupita Nyong'o para a preparação do personagem.

Confira quais são: