Mordomo da princesa Diana faz revelação sobre a educação sexual de William e Harry

A família real está sempre na mira da mídia e segredos de muitos anos atrás continuam sendo revelados e surpreendendo os fãs dos monarcas.

Desta vez, o documentário “Serving the Royals: Inside the Firm”, que pode ser visto na plataforma Amazon Prime, apontou que na infância os príncipes William e Harry consumiam revistas para adultos.

Naquela época, eles ainda eram pequenos e Lady Di acreditava que esta era a melhor maneira de oferecer educação sexual, de acordo com Paul Burrell, que então era seu mordomo: “Diana costumava me pedir para comprar revistas eróticas para seus filhos nas bancas”, confessou.

REUTERS

De acordo com o ex-funcionário, a princesa de Gales queria que seus filhos tivessem uma abordagem e conhecimento adequado sobre o assunto, para que pudessem ter uma visão aberta e respeitosa sobre a sexualidade.

No relato, Burrell esclarece que Diana queria evitar que seus filhos permanecessem ignorantes e queria eliminar os preconceitos que prevaleciam naqueles anos entre os membros da família real.

Ela achava que era bom para seus filhos verem outras mulheres e assim poder crescer com uma visão positiva do sexo oposto. Por isso, ela solicitava esse tipo de compra por meio do funcionário.