Erick Jacquin mostra divertida 'saga' por cartórios para registrar os gêmeos

Erick Jacquin levou seus seguidores para uma pequena saga por São Paulo para registrar os gêmeos Antoine e Elise, nascidos há quatro dias.

O chef, jurado do "MasterChef Brasil" e do "MasterChef Profissionais", talent shows da Band, foi ao cartório errado por duas vezes. No primeiro, uma mulher informou que ali não era o cartório de registro civil. Depois, já no carro, ele disse: "Eu errei o cartório. Segundo cartório que eu venho e não é 'o bom' (o certo)", disse ele.

Quando finalmente conseguiu acertar o endereço, comemorou: "Agora meus filhos existem!"

Jacquin disse que o local tinha muitas memórias familiares. "Foi aqui que eu registrei o meu filho Dudu e me casei com a Rosângela (mãe dos bebês)", contou.