'São bem diferentes', diz diretora de 'Bird Box' sobre comparações com 'Um Lugar Silencioso'

Desde o lançamento de "Bird Box", não é raro ver nas redes sociais comparações entre o longa produzido pela Netflix e o filme estrelado por Emily Blunt, "Um Lugar Silencioso". Ambos estrearam este ano, são dramas pós-apocalípticos e os protagonistas são privados de um dos sentidos. Mas para Susanne Bier, diretora de "Bird Box", as semelhanças não vão muito além disso.

"Eu adoro 'Um Lugar Silencioso', mas acho que são bem diferentes", disse Bier em entrevista ao portal Polygon. "São thrillers pós-apocalípticos, porém o mais relevante é que eles são protagonizados por mulheres. E mães. Acho que comparam por isso. Não vemos isso todo dia".

Se ainda restam dúvidas: "Bird Box" foi baseado no livro de mesmo nome de Josh Malerman – publicado no Brasil pela Editora Intrínseca com o título "Caixa de Pássaros" -, enquanto "Um Lugar Silencioso" vem de um roteiro original de Bryan Woods e Scott Beck.

Assista ao trailer de "Bird Box" e de "Um Lugar Silencioso":