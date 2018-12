Alexandre Garcia pede demissão e deixa a Globo após 31 anos

O jornalista Alexandre Garcia, 78 anos, deixou a Globo nesta sexta-feira (28). Comunicado oficial do diretor-geral de jornalismo Ali Kamel confirmou o desligamento de Garcia, que estava na emissora há 31 anos, porque ele queria diminuir o ritmo de trabalho.

Garcia era comentarista político no "Bom Dia Brasil", direto de Brasília, e apresentava o Jornal Nacional eventualmente.

“Em nossa conversa, Alexandre me disse que deixa a Globo, mas não o jornalismo”, disse Kamel. “Ele continuará a ter seus comentários políticos transmitidos por duzentas e oitenta rádios Brasil afora. Do mesmo jeito, continuará a escrever artigos para um sem número de jornais por todo o país. E, entre seus planos, está o de acrescentar outro títulos ao seu livro de grande sucesso Nos Bastidores da Notícia, lançado em 1990″, diz outro trecho do comunicado do diretor.