Veja histórico amoroso de Rebeca Abravanel, a nova namorada de Alexandre Pato

Rebeca Abravanel, atualmente titular do "Roda a Roda Jequiti", é a filha 'número 5' de Silvio Santos e tem conquistado um lugar no coração do público, graças à sua atitude 'cara de pau' e muito fofa com quem vai participar de seu programa.

Apesar de ser despachada no ar, Rebeca é muito reservada com relação à sua vida pessoal. Embora tenha uma conta no Instagram aberta, não há nenhuma publicação. Tanto mistério fez com que ela despertasse ainda mais a curiosidade dos fãs.

Reprodução/Instagram

No entanto, após dois casamentos e alguns namoros (e casinhos) mantidos longe dos olhares público, ela finalmente está em um relacionamento (quase) público, após o discreto início de namoro com o jogador de futebol Alexandre Pato. Eles passaram o Natal juntos, com a família dele, na Bahia.

Veja abaixo os relacionamentos mais recentes da apresentadora:

Henri Castelli

Antes de Pato, Rebeca teve um outro pretendente famoso: Henri Castelli. O ator da Globo participou do Teleton, em novembro e rolou um clima, estimulado por Eliana e Patrícia Abravanel, que estavam no palco. Henri disse em entrevistas que os dois ficaram amigos, sem dar mais detalhes. Mas, em participação no programa da Eliana do último dia 23, a irmã, Daniela Beyruti, deixou escapar que Rebeca saiu com o ator, sim, antes de engatar namoro com o jogador de futebol!

Reprodução

Marcelo Brennand

Reprodução

Entre 2017 e 2018, Rebeca namorou o cineasta pernambucano. Eles assumiram o namoro no casamento de Patrícia Abravanel com o deputado federal Fábio Faria. O casal está abraçadinho no canto à direita da foto.

Guilherme Mussi

Reprodução/Instagram

Rebeca ficou casada entre 2015 e 2016 com o deputado federal, lídero do PP em São Paulo. Mussi foi reeleito deputado federal por São Paulo em 2018 e já se envolveu com Lu Tranchesi e Carol Magalhães.

Leonardo Cid Ferreira

Seu casamento mais longo foi com o publicitário e empresário Leonardo Cid Ferreira. Ela ficou com o filho do banqueiro Edemar Cid Ferreira por sete anos, entre 2004 e 2011. Hoje, ele é casado com Antonia Fonseca.

Reprodução