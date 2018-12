Retrospectiva 2018: 10 filmes que estrearam este ano e você pode ter perdido (mas não devia)

O ano de 2018 foi repleto de grandes estreias: de "Vingadores" a "Os Incríveis 2", foram várias oportunidades para ir ao cinema. Por isso, não seria estranho se você tivesse deixado passar alguma delas. Reunimos aqui 10 filmes que marcaram o ano e que você pode ter perdido (mas não devia).

Leia mais:

Retrospectiva 2018: ‘Friends’ e ‘Grey’s Anatomy’ são as séries mais maratonadas no mundo; veja ranking

Retrospectiva 2018: Pesquisa revela top 10 famosas que influenciaram a moda neste ano

1. Pantera Negra

"Pantera Negra" foi muito além de um filme de super-herói para se tornar um verdadeiro símbolo da luta por representativa negra no cinema. A história do novo rei de Wakanda conquistou milhões de espectadores: foi a segunda maior bilheteria mundial do ano, com mais de 1,3 bilhões de dólares arrecadados, só perdendo para "Vingadores: Guerra Infinita".

2. Um Lugar Silencioso

Após o sucesso de "Corra!" na última edição do Oscar, os filmes de terror voltaram a ser encarados de forma mais séria. Em um ano com estreias como "Hereditário" e "A Freira", o longa estrelado por Emily Blunt e John Krasinski se destaca por ter poucos diálogos.

3. As Boas Maneiras

E por falar em terror, o Brasil também teve grandes produções no gênero. "As Boas Maneiras" merece o destaque principalmente pela atuação de Marjorie Estiano. O filme é ambientado na cidade de São Paulo e segue a gravidez de Ana, que começa a apresentar comportamentos estranhos ao longo da gestação.

4. Buscando…

O suspense segue a investigação de um pai após sua filha ser sequestrada. O que "Buscando…" traz de diferente, contudo, é a forma como ele conta a história, sempre através de câmeras – seja de computador, celular, televisão ou mesmo de segurança.

5. Roma

Uma das grandes apostas na corrida pelo Oscar 2019 é "Roma", a mais recente produção do conceituado diretor Alfonso Cuarón para a Netflix. Filmado todo em preto e branco, o filme é uma bela homenagem à infância do próprio diretor e à mulher que o criou.

6. Benzinho

Quando "O Grande Circo Místico" foi escolhido como o representante brasileiro no pleito por uma vaga entre os finalistas do Oscar em Melhor Filme Estrangeiro, muita gente se surpreendeu; o palpite geral era que "Benzinho" levasse essa honra. Vencedor de quatro prêmios no Festival de Gramado, uma das principais premiações nacionais, o drama conta a história de Irene, que vê seu filho mais velho deixar o país.

7. Nasce Uma Estrela

O filme estrelado por Lady Gaga e Bradley Cooper foi assunto recorrente nas redes sociais por meses. O drama musical a história de uma cantora em ascensão – e marca uma nova fase na bem sucedida carreira de Gaga. A faixa "Shallow", da trilha sonora original, permanece entre as mais ouvidas do Spotify e do iTunes desde outubro.

8. Bohemian Rhapsody

A estrela desse outro musical é a banda Queen. O filme conta a história do grupo britânico de rock, desde o momento em que Freddie Mercury se torna o vocalista até os últimos momentos da vida dele. Os fãs podem apreciar a recriação total do show da banda no Live Aid, em 1985.

9. Com Amor, Simon

Em tempos de debate sobre a importância da representatividade, "Com Amor, Simon" traz uma comédia romântica sobre um garoto apaixonado no fim do ensino médio, ao mesmo tempo em que se descobre homossexual. Parece clichê, mas encanta justamente pela simplicidade.

10. Ilha dos Cachorros

Para fechar essa lista, a mais recente produção do diretor Wes Anderson. O filme é uma animação em stop-motion que conta a história de uma garoto que se recusa a deixar seu animalzinho de estimação ser enviado para uma ilha isolada, após o prefeito banir todos os cães da cidade.