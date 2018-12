Namorado de Fátima Bernardes aciona Alexandre Frota na Justiça por ataque a Pernambuco

Deputado federal eleito por São Paulo, Alexandre Frota se envolveu recentemente em mais uma polêmica graças a suas reações nas redes sociais. Túlio Gadêlha, deputado federal eleito por Pernambuco, protocolou uma interpelação judicial na Procuradoria da República local contra Frota.

"Xenofobia é crime. Agora é com a Justiça, Frota", afirmou o namorado da apresentadora Fátima Bernardes, com uma série de fotos em que registra os documentos e o tuíte que ocasionou a confusão."Esse senhor não tem limites e agora irá aprender com as consequências dos seus atos", completou Túlio.

Processado pelo senador Humberto Costa (PT-PE), Frota vinha sendo atacado no Twitter. Até que, na última terça-feira de Natal, ele respondeu a um dos tuítes: "Tinha que ser de Pernambuco".

Reprodução

O advogado de Frota falou em reportagem do UOL e não reconheceu a acusação. "Ele tem que saber que xenofobia é aversão a quem é de fora. Pelo que eu saiba os pernambucanos ainda são brasileiros, portanto não haveria xenofobia", disse Cleber Teixeira, que prometeu processar Gadêlha.