Miley Cyrus e Liam Hemsworth mostram dança dos noivos inusitada

No último fim de semana, Miley Cyrus e Liam Hemsworth tiveram o casamento, realizado em uma cerimônia íntima, 'vazado' por um amigo. Nesta quarta-feira (26), os dois compartilharam registros 'oficiais' da união. Mas, se você ainda não viu as fotos, não espere que esses noivos tenham seguido algum protocolo típico.

A cantora compartilhou registros do 'provável milionésimo beijo' do casal, além de abraços, celebrando os 10 anos de idas e vindas do relacionamento. Mas foi no Instagram Stories que a dupla mostrou a felicidade em uma dancinha improvisada – e não foi valsa!

O casalzinho apaixonado / Reprodução/Instagram

No vídeo caseiro, Miley aparece descalça, dançando ao som de "Uptown Funk", do produtor Mark Ronson em parceria com Bruno Mars. Ronson também produziu o novo single de Miley, "Nothing Breaks Like a Heart". Liam, que estava filmando o momento, também apareceu, mostrando a língua.

O casal perdeu a casa em que moravam, em Malibu, nos incêndios que atingiram a Califórnia em novembro. A festa de casamento seria realizada lá e os planos foram adaptados.

Veja o momento abaixo: