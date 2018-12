Leo Santana e Lorena Improta estão noivos! Veja fotos do casal

View this post on Instagram

Eitaaaaa Neni Olha onde você chegou, né… Aquela menina-mulher de incertezas com o que se propunha fazer. Aquela benção de mulher que coloca amor e verdade em tudo que faz, mesmo com o friozinho na barriga. Mas vc é forte o suficiente pra superar tudo isso… E hoje, 27/10, é o dia da virada de sua vida… tanto profissional como pessoal. O FANTÁSTICO MUNDO DA LORE veio pra ficar, abrilhantar e emocionar todas as crianças desse Brasil🙏🏿😊 Se for pra chorar, chore.. Se for pra gritar, grite.. Deus está contigo e com toda sua equipe… Essas palavras são pra dizer que você chegou onde está não por acaso, mas sim por mérito seu, por sua dedicação, pela sua vontade de CRESCER a cada dia, de VENCER cada obstáculo que aparece… Eu tenho um orgulho absurdo de ti, Neni👏🏾👏🏾👏🏾 Escrevendo com os olhos cheios d’água🙈 Suba naquele palco, faça apenas o que já sabe, apenas o que Deus lhe deu de melhor.. ESCANCARE esse teu LINDO E ABENÇOADO SORRISO e simplesmente BRILHE.. Minha vontade era estar da plateia lhe aplaudindo, juro que queria. Mad o dever me chama… Eu a amooo e estou contigo pra vida! Conte sempre comigo, mãe. Sempre, sempre sempre.. HOJE é o dia de você LITERALMENTE BRILHAR!! Fique bem e com Deus @loreimprota