Filme interativo de 'Black Mirror' ganha trailer; assista

A Netflix divulgou nesta quinta-feira (27) o trailer de "Black Mirror: Bandersnatch", o filme interativo da série distópica. Ele não faz parte da quinta temporada, que deve ser lançada posteriormente.

O longa tem cerca de 1h30 de duração, mas tudo depende das escolhas feitas pelo espectador ao longo da narrativa. No total, o filme contém 5h de material.

Leia mais:

Estreias no cinema: versão light de Deadpool e mais lançamentos da última semana de 2018

‘Bumblebee’ injeta gás novo na franquia Transformers

Segundo a sinopse oficial, um jovem programador começa a questionar o conceito de realidade durante a adaptação do livro "Bandersnatch" para videogames. No elenco, estão Fionn Whitehead ("Dunkirk"), Will Poulter ("As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada") e Asim Chaudhry ("People Just Do Nothing"). David Slade, o mesmo diretor do episódio "Metalhead" da quarta temporada, assina o filme.

A estreia de "Black Mirror: Bandersnatch" está prevista para esta sexta-feira (28).

Assista ao trailer: