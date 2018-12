Alok produz versão remix do hit Epitáfio, dos Titãs

O DJ Alok se juntou aos Titãs por uma excelente causa neste fim de ano e produziu uma nova versão para o hit "Epitáfio", lançado em 2001.

A banda paulistana tocou especialmente para o remix, que vai ser lançado nesta sexta-feira (28) em todas as plataformas digitais. A música também vai ser apresentada em um quadro do programa "Caldeirão do Huck", deste sábado (29).

Os direitos artísticos e autorais serão doados para a ONG Instituto Anelo, que oferece aulas de música gratuitas à população de Campinas.

“Foi incrível ter participado de um projeto como esse. Ainda mais sabendo que é em prol de uma causa tão nobre”, disse Sergio Britto, autor da letra.

Para o DJ, o encontro é muito especial. "Titãs foi sempre uma referência musical tanto pra mim quanto para os meus pais e trabalhar em algo com eles certamente faz parte da realização de um sonho que vivo agora", afirmou. Para ele, a “Epitáfio” tem tom atemporal e é repleta de nostalgia e poesia enraizada na vida de todo brasileiro.

Enquanto a versão remix não está disponível, lembre abaixo a original: