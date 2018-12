Alexandre Pato assume namoro com filha de Silvio Santos

Agora é oficial! Pelo menos para os amigos e famílias de Alexandre Pato e Rebeca Abravanel.

Segundo reportagem do UOL Esporte, o jogador de futebol passou o Natal com os pais, irmãos e Rebeca em Trancoso, na Bahia. Foi lá que eles assumiram o relacionamento e posaram juntos em stories feitos por pessoas que os acompanhavam na viagem.

Os dois devem permanecer na Bahia para o Réveillon e não descuidaram dos exercícios. Sob orientação de Alexsandro Rodrigues da Silva, irmão de Pato, o novo casal fez treinos funcionais. Fotos e vídeos da sessão foram publicadas pelo próprio Alexsandro, conhecido como Massinha.

Reprodução/Instagram

Atualmente no clube chinês Tianjin Quanjian, Pato, 29 anos, foi visto com a filha de Silvio Santos em passeios por parques e shoppings de São Paulo. Considerada a 'herdeira' natural do pai, graças à simpatia, Rebeca, 38, caiu nas graças do público do SBT, onde é apresentadora. Ela se separou recentemente do cineasta pernambucano Marcelo Brennand.