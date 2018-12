Você: Penn Badgley quase recusou o papel de Joe na série

A série "You", produzida por Greg Berlanti, de "Riverdale", chegou à Netflix fazendo estardalhaço no Brasil e trouxe de volta à TV Penn Badgley, o Dan Humphrey de "Gossip Girl". Mas por pouco o ator de 32 anos não ficou de fora de um dos principais êxitos de 2018 no mundo cada vez mais rico das séries.

"Eu não queria fazer o personagem – era demais. Eu entrei em conflito com a natureza do personagem. Se isso fosse uma história de amor, o que estaria dizendo? Não é uma série comum; é um experimento social", disse o ator em entrevista à Entertainment Weekly.

Foi só quando Berlanti e Sera Gamble, co-criadora da série, foram a fundo na personalidade de Joe, um cara que persegue uma garota por quem se apaixona platonicamente – e acaba tendo um romance com ela. "O que foi fundamental para que eu mergulhasse de cabeça foram minhas conversas com Greg e Sera, os criadores. Entendi a humanidade de Joe. Sabia que eu estaria em conflito sobre o papel do primeiro até o último dia de filmagem e foi por isso que eles pensaram que eu seria perfeito para isso: eu não era obcecado por interpretar alguém com essa natureza", contou Badgley.

A primeira temporada da série, produzida pelo Lifetime (o mesmo canal de "The Sinner") estreou nos Estados Unidos em setembro e está disponível na Netflix. A história é baseada no livro de mesmo nome, escrito por Caroline Kepnes. Joe, o personagem de Badgley, começa a stalkear a aspirante a escritora Guinevere Beck (Elizabeth Lail).