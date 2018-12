'Se Beber, Não Ceie': Apóstolos de ressaca tentam encontrar Jesus em especial da Netflix

O humor ácido do Porta dos Fundos não perdoa nada nem ninguém — nem mesmo o Natal, data tida por muitos como sagrada. Como um esquete estendido de 44 minutos, o especial "Se Beber, Não Ceie" é capaz de arrancar boas risadas do espectador já acostumado com aquela sensação "é pecado se eu rir?".

Jesus Cristo, interpretado por Fábio Porchat, organiza uma festa com os 12 apóstolos, incluindo Judas. Todos passam dos limites e acordam totalmente de ressaca. No estilo "Se Beber, Não Case", eles terão que reconstituir a noite e encontrar o filho de Deus.

O especial já está disponível na Netflix.

Ficou curioso? Veja o trailer: