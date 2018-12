Assista: Ação, suspense e alegria na nova temporada do "Run BTS!"

"Run BTS!"está retornando para uma terceira temporada, para alegria de todos, de acordo com informações divulgadas pelo portal Soompi.

O popular programa de variedades sul-coreano lançou nesta seamana uma prévia emocionante da próxima temporada.

[#오늘의방탄] All I want for Christmas is ARMY🎄💜 방탄소년단의 명곡 메들리를 볼 수 있었던 2018 가요대전 무대 복습 필수😁✨ #산타소년단 pic.twitter.com/KvcvGl4cJ1

— BTS_official (@bts_bighit) December 25, 2018