'The Last Kingdom' é renovada para quarta temporada

A série de TV "The Last Kingdom" foi renovada para mais uma temporada. O anúncio foi feito pelo protagonista da produção, Alexander Dreymon, na conta oficial da série no Twitter.

A série era exibida originalmente pela BBC, mas foi cancelada. A terceira temporada veio após a Netflix 'salvar' a produção. O roteiro é baseado na série de livros “Crônicas Saxônicas”, de Bernard Cornwell, que acompanha a derrota da Inglaterra para os vikings no século IX.

As três primeiras temporadas de "The Last Kingdom" estão disponíveis na Netflix. Ainda não há previsão de estreia para o quarto ano.