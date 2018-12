Após recusa de ator, personagem em 'Vingadores: Guerra Infinita' foi recriado em GCI

O retorno do Caveira Vermelha em "Vingadores: Guerra Infinita" foi uma surpresa para muitos fãs. O ator Hugo Weaving, que interpreta o vilão de "Capitão América: O Primeiro Vingador", não constava na extensa lista de atores que faziam parte do elenco. Então, como o personagem foi parar lá?

Weaving já havia dito em entrevistas anteriores que não pretendia voltar a viver o vilão nas telonas. "Não é algo que eu gostaria de fazer de novo", afirmou o ator ao site Collider em 2012. Por conta disso, foi preciso recriar o Caveira inteiramente por computação gráfica, conforme informou o representante da Marvel Kelly Port ao site Digital Domain. Foi utilizado um dublê de corpo para captação de movimentos e o ator Ross Marquand ("The Walking Dead") fez a nova voz.

"O que é ótimo com a Marvel é o fato do universo compartilhado. Se quer voltar ao primeiro modelo de Homem de Ferro, você consegue. Se quer voltar à 'Capitão América: O Primeiro Vingador' e pegar os scans do rosto de Hugo Weaving com a maquiagem do Caveira Vermelha, você pode. Então fizemos isso para criar o Caveira de 'Guerra Infinita"", disse Port.

"Vingadores: Ultimato", a conclusão para os eventos de "Vingadores: Guerra Infinita", tem estreia prevista para 25 de abril de 2019.