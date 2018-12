8 séries que podem ser canceladas em 2019

Certamente 2019 virá com muitas novidades quando o assunto são as séries. No entanto, oito produções possuem grandes chances de dar adeus à programação de diversos canais.

Confira quais são:

Bull

A série que funciona muito bem no canal da CBS, mas acusações de comportamento inadequado do protagonista Michael Weatherly, podem terminar em cancelamento. Atriz Eliza Dushku apesentou uma queixa contra seu parceiro de ficção e foi demitida. Ela ainda descreveu sua experiência na série como “uma das humilhações mais cruéis e agressivas que já experimentou”.

Reprodução / Divulgação

How To Get Away With a Murder

Apesar de ser um dos sucessos da ABC, a produção se mostra um pouco desgastada e corre o risco de ser cancelada ou renovada apenas para uma temporada final.

Reprodução / Divulgação

Dynasty

Esta é a série de pior desempenho no The CW. A única coisa que pode salvar a produção é a Netflix, já que os direitos internacionais foram vendidos para o streaming.

Reprodução / Divulgação

The Gifted

A série baseada no mundo dos X-Men foi o drama menos visto do canal FOX. A franquia por trás da produção pode até servir para manter a produção, mas é difícil.

Reprodução / Divulgação

Lethal Weapon

A série não vai muito bem e a saída de um de seus protagonistas, Clayne Crawford, e de Damon Wayans, ameaça o programa.

Reprodução / Divulgação

Mom

A série “Mom” é superada apenas por “The Big Bang Theory” e “Young Sheldon”. O problema é que os contratos das suas protagonistas, Anna Faris e Allison Janney, expiram este ano e, aparentemente, serão negociados aumentos salariais significativos. O futuro da produção depende de um acordo.

Reprodução / Divulgação

Speechles

Esta série nunca foi a mais assistida do canal ABC, mas tinha resultados para chegar à sua terceira temporada. No entanto, a cadeia mudou nesta temporada para sexta-feira a noite e a audiência sofreu, perdendo 55% de telespectadores.

Reprodução / Divulgação

Morphy Brown

O “revival” de algumas séries foi um sucesso – como é o caso de “Will & Grace”. No entanto, isso não aconteceu com “Murphy Brown” que não conseguiu a audiência esperada. Embora Candice Bergen tenha recebido uma indicação ao Globo de Ouro, pode ser que a CBS não invista mais episódios.

Reprodução / Divulgação