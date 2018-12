Amigo entrega casamento de Miley Cyrus e Liam Hemsworth

Miley Cyrus e Liam Hemsworth estão casados. Os dois oficializaram a união em uma cerimônia intimista no último domingo, 23.

A notícia só veio a público porque Cоnrad Carr, amigo do casal, acabou entregando os pombinhos nas redes sociais. Ele postou um story do momento que Liam e Miley se preparavam para cortar o bolo.

A ideia do casal era fazer uma grande festa de casamento na mansão em que moravam em Malibu, Los Angeles. No entanto, a residência foi completamente destruída por causa dos incêndios no mês passado na região, e eles precisaram rever os planos.

Miley e Liam se conheceram em 2010 e acabaram ficando noivos em 2012. Porém, eles romperam em setembro de 2013 e só voltaram em janeiro de 2016.