K-pop: Confira o que foi destaque sobre o grupo BTS na semana que passou

A grupo sul-coreano BTS é um sucesso mundial. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook são destaques internacionais.

Separamos o que foi destaque sobre a boy band de K-pop na semana que passou. Sem dúvida, foram muitos. Confira a lista:

Economia da Coreia do Sul

O grupo BTS movimenta o mundo da música e a economia de um país. Foi revelado um fato assustador relacionado aos jovens da música.

A boy band de K-pop gera US$ 3,6 bilhões por ano para a Coreia do Sul, de acordo com pesquisa revelado pelo instituo Hyundai.

Korean Popular Music Awards

O grupo sul-coreano BTS recebeu dois troféus no Korean Popular Music Awards 2018, de acordo com informações do portal Soompi.

A cerimônia foi realizada nesta quinta-feira (20) na Coreia do Sul. Apesar dos prêmios, a banda infelizmente não pode comparecer.

Cultura para o mundo

O importante ator sul-coreano Lee Soon Jae estava cheio de elogios para o BTS no programa local "Master in the House".

Ao falar sobre a importância da pronúncia correta, Lee Jae disse: “O BTS recentemente desempenhou um grande papel na divulgação de nossa linguagem".

Grupo BTS integra lista

O BTS é o único artista coreano incluído na lista da revista Rolling Stone dos "20 Melhores Álbuns Pop de 2018".

A boy band está na 13ª posição na importante lista com o álbum "Love Yourself: Tear". O trabalho impressionou o mundo com suas vendas recordes e mostrou um lado criativo da banda

O BTS também apareceu na listagem da revista das melhores canções de 2018. “Fake Love” ocupa a 38ª posição.