Amber Heard diz que foi ameaçada após denunciar Johnny Depp por agressão

Amber Heard revelou ao jornal "Washington Post" o impacto que suas denúncias de abuso doméstico contra o ex-marido Johnny Depp trouxeram para sua carreira de atriz. Ela alegou que se tornou uma figura pública que representava a violência contra a mulher em 2016, quando acusou o ator de lhe bater. "Amigos e conselheiros falavam que eu nunca mais arranjaria algo no mundo artístico, que eu estaria na lista negra", disse.

Amber falou, ainda, que precisou mudar de número de celular a cada semana, porque desconhecidos a ameaçavam de morte. "Senti-me como se eu estivesse em julgamento no tribunal da opinião pública", desabafou.

Johnny Depp sempre negou as acusações e lamenta, até hoje, o fato de ser considerado um homem violento. Amber Heard e ele se divorciaram em maio de 2016.

Aquaman

Atualmente, a atriz faz o papel de Mera em "Aquaman", filme que estreou na última quinta-feira, dia 13, no Brasil. A produção traz Jason Mamoa como no papel do super-herói.