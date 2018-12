Lívia Andrade insinua que colega é responsável por acusação de maltratar funcionários

No último domingo (16), o Jogo dos Pontinhos, que conta com a participação dos artistas do SBT durante o Programa Silvio Santos, pegou fogo depois que o Homem do Baú entregou uma carta para que Lívia Andrade lesse. Nela, a apresentadora do "Fofocalizando" é apontada como "difícil" e acusada de maltratar funcionários. Na tarde desta segunda-feira (17), já em seu programa, ela voltou a falar do assunto.

"Eu quero ver provar, falar todo mundo pode falar. Isso é grave sim. Muita gente fala: 'Deixa para lá, as pessoas sabem quem você é'. É fácil quando alguém não gosta de você, ou quando alguém quer o seu lugar, acusar você de coisas, tentar puxar o seu tapete de uma maneira muito baixa, usando coisas muito feias, envolvendo o seu nome com coisas feias", disse Lívia, dando a entender que a autora da carta teria sido escrita por Mara Maravilha.

Mara negou imediatamente ter escrito o bilhete, que narra um episódio em que Lívia jogou roupas do figurino no chão e destratou o figurinista.

Lívia ainda disse que se sente tranquila por poder provar sua inocência: "Com provas, com testemunhas, com tudo guardado. Fácil falar, difícil provar". Ela também lhe garantiu que Silvio Santos não lhe obrigou a ler absolutamente nada, e que ele inclusive ofereceu tirar o trecho em questão da versão final. "Quando acabou a gravação eu entrei em contato com as pessoas citadas para poder ir lá e falar na frente do Silvio se tinha algum problema com minha pessoa nesses 20 anos que eu trabalho no SBT. Só não reuni mais pessoas por causa do horário, não estavam na emissora. A minha surpresa é que o Silvio sabia de tudo, então saí de lá com a consciência tranquila", disse ela.

Os colegas também defenderam a apresentadora. No passado, Mara Maravilha fez parte do "Fofocalizando" e saiu por conta de atritos

