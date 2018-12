Elizabeth II 'poderia convidar a mãe de Meghan Markle para o Natal para evitar erros do passado'

A rainha Elizabeth II poderia convidar a mãe de Meghan Markle para o Natal em uma tentativa de garantir a "harmonia familiar".

As celebrações festivas na casa da família real é um assunto altamente tradicional, de acordo com o jornal britânico The Sun.

Paul Grover/Pool via REUTERS

A decisão de convidar Doria é um grande gesto do monarca de 92 anos de idade. Nem os sogros do príncipe William, os Middletons, foram convidados.

Uma fonte disse ao Daily Mail: "Ela (a rainha) simplesmente não permitirá que Meghan se sinta mal recebida”. Doria, que se diz estar se mudando para o Reino Unido para ajudar a ex-atriz após o nascimento do primeiro filho.

Reuters

Uma fonte disse anteriormente ao jornal Express: "É uma marca do respeito da rainha por Meghan e um reconhecimento de que ela não tem nenhuma outra relação neste país – ao contrário de Kate, que tem o apoio de uma família muito próxima".

Erros do passado

Ainda de acordo com o jornal britânico, a medida seria uma forma de evitar erros do passado. Sarah Ferguson, conhecida como Fergie, não recebeu um convite para Sandringham por mais de 20 anos depois de se divorciar do príncipe Andrew.

Arthur Edwards / Pool via REUTERS

A princesa Diana também foi convidada a passar o Natal com a rainha depois de se divorciar do príncipe Charles, mas recusou o convite.

LEIA TAMBÉM: