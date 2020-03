Coronavírus: Vídeo viral mostra a importância de não sair de casa para impedir a transmissão do COVID-19

Um casal de artistas ilustrou como o distanciamento social pode ajudar a impedir a propagação do COVID-19 a partir de um vídeo que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

De acordo com o Today, Juan Delcan (54) e Valentina Izaguirre (48), projetaram a gravação para alertar que ficar em casa é uma atitude importante diante da pandemia.

“Queríamos alcançar pessoas mais jovens que não estão levando isso a sério. Uma das mensagens mais emocionantes que recebemos foi de um garoto que disse que nosso vídeo o ajudou a perceber a gravidade da situação”, revelou Valentina em entrevista.

Confira o vídeo:

Do your part and stay home. It’s all we can do. pic.twitter.com/dLOkV3znNe

— juan delcan (@juan_delcan) March 16, 2020