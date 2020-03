CBF suspende competições de âmbito nacional por tempo indeterminado

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) suspendeu competições de âmbito nacional por tempo indeterminado para evitar propagação do coronavírus (COVID-19).

A informação foi compartilhada de forma oficial pela Confederação nesta semana. Confira comunicado:

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu suspender, a partir desta segunda-feira, dia 16/3, por prazo indeterminado, as competições nacionais sob sua coordenação que estão em andamento: Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20.

“Sabemos e assumimos a responsabilidade do futebol na luta contra a expansão da COVID-19 no Brasil”, afirma o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

Em relação aos campeonatos estaduais, as Federações Estaduais de futebol, entidades organizadoras, terão deliberações específicas para cada competição, sendo respeitada a sua autonomia local.

A CBF seguirá em permanente contato com o Ministério da Saúde, unindo esforços para que o país e o esporte superem o grande desafio em relação à pandemia, torcendo para que, o quanto antes, possamos voltar à normalidade".

A CBF decidiu suspender, a partir de 16/3, por prazo indeterminado, as competições nacionais sob sua coordenação que estão em andamento: Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20. https://t.co/MOVT4VomPt pic.twitter.com/BSaBn7JCit — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 15, 2020

Campeonato Paulista

O Campeonato Paulista também está suspenso por tempo indeterminado, em função da pandemia de coronavírus. A informação foi compartilhada pela Federação Paulista de Futebol neste segunda (16). Confira:

"Depois de reunir ao longo do dia, separadamente, os 48 clubes participantes das Séries A1, A2 e A3 do Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol anuncia o resumo das medidas tomadas em decorrência da pandemia do novo Coronavírus.

Os clubes decidiram em consenso suspender as três competições por tempo indeterminado —nesta segunda-feira, acontece o último jogo oficial antes da paralisação: Guarani x Ponte Preta.

A Federação Paulista de Futebol também informa que todas as demais competições que ainda não começaram estão suspensas, sem previsão de nova data de início. Esta medida engloba os campeonatos masculinos, femininos e de base.

Como forma de prevenção, seguindo as práticas adotadas pelas maiores autoridades de saúde, a FPF recomendou a todos os clubes que suspendam todas suas atividades, de futebol masculino, feminino e categorias de base. O expediente da Federação Paulista de Futebol, que conta com 121 profissionais trabalhando diariamente, será realizado por meio de home-office.

Com essas atitudes, o Futebol Paulista reforça sua união e seu compromisso com a responsabilidade social. Por mais duras que sejam, as medidas vão de encontro com as melhores práticas adotadas mundo afora. Este é o momento de pensarmos na saúde e bem-estar da população, acima de qualquer interesse.

A Federação Paulista de Futebol segue diariamente atenta aos acontecimentos para que, tão logo a situação se normalize, possa voltar a oferecer aos milhões de torcedores a possibilidade de desfrutar o maior e mais tradicional campeonato regional do mundo".

Comunicado Oficial – COVID-19

Depois de reunir ao longo do dia, separadamente, os 48 clubes participantes das Séries A1, A2 e A3 do Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol anuncia o resumo das medidas tomadas em decorrência da pandemia do novo Coronavírus. Segue🧵 — Federação Paulista de Futebol – FPF (@FPF_Oficial) March 16, 2020

Campeonato Carioca

Também nesta segunda-feira (16), em virtude do coronavírus (COVID-19), outra informação foi compartilhada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Confira texto:

"A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro informa que, após mais de três horas de reunião com os clubes que disputam a Série A do Campeonato Carioca e o Sindicato dos Atletas e de Treinadores, a competição está paralisada por 15 dias por causa da pandemia do Coronavírus".