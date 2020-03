Brasil confirma primeira morte por coronavírus no país; mais quatro são investigadas

O governo de São Paulo confirma nesta terça-feira (17) a primeira morte no Brasil do novo coronavírus. A vítima se trata de um homem, de 62 anos, que estava internado desde o dia 14 em um hospital privado de São Paulo. Ele apresentou os sintomas no dia 10 de março e morreu na noite de segunda-feira (16).

O infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, confirmou em coletiva que outros quatro óbitos ainda são investigados por suspeita de coronavírus. As vítimas estavam internadas no mesmo hospital onde foi confirmada a primeira morte por Covid-19. O nome da instituição não será divulgada pelo governo do Estado de São Paulo.

No último balanço, considerando dados dos governos estaduais, o país conta com 301 casos confirmados, sendo dois deles recuperados. No mundo, de acordo com mapa do buscador Bing com informações de órgãos oficiais, são 189.135 casos, sendo 100.809 ativos, 80,818 recuperados e 7.508 fatais – atualizado às 13h30.

Veja também:

Polícia Federal restringe emissão de passaporte a casos de ‘extrema necessidade’

Microsoft lança mapa com casos de coronavírus atualizado em tempo real