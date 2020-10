5 itens que continuam necessários (porque a pandemia do Covid-19 não acabou)

A segunda onda de contaminação do Covid-19 na Europa está deixando o Mundo em alerta. Depois das medidas de flexibilização, 17 dos 31 países que tentaram voltar à realidade antes da pandemia, viram o crescimento de novos casos e a lotação dos hospitais também voltou a preocupar.

Para os especialistas, essa situação no Velho Continente serve de advertência ao Brasil e mostra que a abertura deve ser mais cautelosa do que muitas pessoas e autoridades querem. Para combater um novo crescimento da pandemia, além das restrições sociais, cada família pode tomar vários cuidados, seja dentro de casa ou durante o período em que precisar sair, seja a trabalho ou por quaisquer outros motivos.

Com o uso da máscara obrigatório, selecionamos 5 itens para continuar prevenindo do contágio do coronavírus. Confira:

1. Máscaras Descartáveis



No novo normal, praticamente todo mundo criou a sua gaveta de máscaras. Esse pacote da Lizz vem com 100 unidades e tem proteção tripla camada filtro. Ideal para ter em casa para toda família. Compre a partir de R$ 119,90.

2. Máscara de proteção transparente



Essa máscara está virando moda (quem diria!) porque as pessoas podem voltar a sorrir e serem vistas pelas outras pessoas. Fabricada em PET reciclável, tem filtros com manta de carvão ativado e líquido anti-fog eliminando 99% das bactérias. O kit contém 3 máscaras, 6 filtros e 1 frasco de limpeza anti-fog e bactericida. Compre a partir de R$ 59,90.

3. Tapete Sanitizante



Tapete duplo com um lado sanitizante e outro secante. Mesmo quando a pandemia terminar, você vai querer mantê-lo em uso. Possui moldura vedante que impede o vazamento de líquidos. Compre a partir de R$ 98,90.

4. Desinfetante Lysoform Bruto Original



Este é um desinfetante eficaz no combate a germes, bactérias e fungos que causam doenças, deixando o ambiente limpo e protegido. Em sua fórmula tem germicida, bactericida e fungicida, ideal para manter a casa livre de doenças e também para usar seu tapete sanitizante. Volume de 5 litros. Compre a partir de R$ 38,50.

5. Purificador Ozonizador e Ionizador de Ar



Recomendado para residências, escritórios, consultórios médicos, creches, clínicas, cozinhas domésticas, salas de ginástica, ambientes forrados com tapetes e salas com aparelhos geradores de íons positivos (computadores, TVs, monitores). Neutraliza odores (gorduras, perfumes, fumaça, animais), neutraliza cargas estáticas positivas, criadas pelos monitores, televisores, computadores, e tem efeito bactericida, eliminando germes, vírus, fungos, bactérias e ácaros. Compre a partir de R$ 215,00.

