Depurador ou coifa: o que é melhor para banir a gordura da cozinha?

O mercado nacional de utensílios domésticos está em trajetória ascendente. De acordo com dados da consultoria Euromonitor, a previsão é que até 2020 o segmento cresça 30,8% com relação ao ano anterior, atingindo uma quantia em torno de R$ 3,1 bilhões. Uma das explicações é o isolamento social e o maior tempo das pessoas em casa. Em geral, produtos antes considerados não essenciais na cozinha, tais como air fryer que nós já destacamos aqui,) e cafeteiras ( aqui), foram os que mais cresceram.

Depuradores e coifas também estão nesta lista. Os sistemas de filtragens das cozinhas ganharam importância com o aumento da demanda nos lares. Tanto que o produto entrou em promoção em praticamente todos os sites de e-commerce brasileiros e essa pode ser a melhor hora para comprar um se ainda não tiver o item na cozinha.

Depurador versus coifa: qual a diferença?

O depurador é um eletrodoméstico com dupla filtragem para pegar o ar sujo, limpar e devolver ele fresco para sua cozinha. Esse sistema acaba com até 50% da gordura e cheiro ruim. Já a coifa elimina quase 100% do cheiro ruim, da gordura e que também refresca a cozinha, tirando o calor e trazendo um ar mais fresco. Esse capacidade de exaustão maior torna as coifas um pouco mais caras e tem uma instalação mais complexa.

Selecionamos 6 modelos de coifas e depuradores (três de cada) que estão entre os mais vendidos na Amazon. Confira:

1. Depurador de ar Slim Branco Suggar 60 cm





Esse é o modelo mais barato que você deve encontrar. É de simples instalação e tem uma ótima relação custo benefício. Se você não tem um, ele é provavelmente a melhor opção de entrada no mundo dos exaustores. Compre a partir de R$ 219,00.

2. Coifa Parede Venezia Gallant Piramidal 60 cm





Essa é uma das coifas mais em conta que você vai encontrar no mercado. Ela tem 60 cm de largura (assim como o modelo mais barato de depurador), mas necessita ser instalada com uma saída para o teto (como se fosse uma chaminé). Compre a partir de R$ 499,00.

3. Depurador Fischer Classic New 80 cm





Este modelo maior de depurador serve para fogões maiores como os de bocas e consegue manter uma área maior da cozinha sem a gordura. Possui duas lâmpadas incandescentes de 40W e defletor em vidro temperado. Compre a partir de R$ 550,00.

4. Coifa De Parede Fogatti Vidro Curvo Duto Slim Inox 80 cm





Neste modelo, vapores e fumaça do processo de cozimento entram pela coifa, são filtrados e conduzidos ao ambiente externo através de um duto. Segundo o fabricante, o modelo tem poder de sucção de 550 metros cúbicos por hora e filtros de carvão ativado e de alumínio, removível e lavável. Compre a partir de R$ 729,90.

5. Depurador Fischer Slim Branco 60 cm





Este é um modelo de depurador para embutir na sua cozinha junto com os armários. Se você for redecorar a cozinha é o ideal para fazer os espaços nas medidas certas de encaixe. Compre a partir de R$ 669,00.

6. Coifa de Parede Fischer Talent Touch 90 cm





Este modelo de coifa é um dos maiores disponíveis e tem uma boa relação custo benefício. O filtro é de alumínio lavável manualmente ou em lavadora de louças. Além disso, tem linha modernas e pode virar uma peça que combina com a decoração da cozinha. Compre a partir de R$ 1.410,00.

