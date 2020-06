Diretor da OMS: "o mundo está em uma nova e perigosa fase da pandemia de coronavírus"

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou, nesta sexta-feira, 19 de junho, que "o mundo está em uma nova e perigosa fase da pandemia de coronavírus, que está acelerando”.

A autoridade internacional acrescentou que “é compreensível que muitas pessoas estejam cansadas de ficar em casa. É compreensível que os países estejam ansiosos para abrir suas sociedades e economias, mas o vírus ainda está se espalhando rapidamente, permanece mortal e a maioria das pessoas ainda está vulnerável”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus destacou o fato de que na quinta-feira, 18 de junho, a OMS adicionou mais de 150.000 novos casos de covid-19, que representavam o maior número de infecções registradas em um único dia até agora.

"Quase metade desses casos foram relatados nas Américas e havia um grande número no sul da Ásia e no Oriente Médio", disse o diretor geral da entidade dependente da ONU.

A OMS aconselhou todos os países e todas as pessoas a continuarem a manter extrema vigilância, a respeitarem a distância social e a ficarem em casa. “Continue cobrindo o nariz e a boca quando tossir. Use uma máscara quando apropriado. E continue lavando as mãos”, disse a OMS.

LEIA TAMBÉM