Estudo revela novos sintomas em infectados com covid-19

Estudo publicado na revista científica “Annals of Internal Medicine” revelou dois novos sintomas em infectados com covid-19.

A pesquisa desenvolvida com 2.013 pacientes de 18 hospitais europeus aponta que a perda do paladar e do olfato são sintomas de covid-19.

O estudo identificou que 87% dos pacientes perderam o olfato e 56%, o paladar. Os dois já tinham sido adicionamos à lista de sintomas da covid-19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS).