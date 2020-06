5 aromatizadores para deixar sua casa mais perfumada e aconchegante

Você já notou como o ambiente de alguns centros de compras e lojas é perfumado e dão na gente uma sensação de aconchego e bem estar? Sua casa também pode ter um perfume característico – como o do seu shopping favorito. Para isso, você só precisa investir no aromatizador certo. O mercado oferece uma grande variedade de difusores, aromatizadores e umidificadores, elétricos ou não, para você escolher. Selecionamos cinco opções sob medida para quem quer uma casa bem cheirosa e aconchegante. Confira:

1. Difusor Aromatizador com Controle Remoto





Difusor Aromatizador Ultrassônico 500ML Com Controle Remoto Promoção! Lindo aromatizador e purificador de ar, com 7 cores de luz no mesmo aparelho, com capacidade para 500ml de água, com controle remoto. Você pode deixar a luz mudando automaticamente, ou fixar em uma cor. Ele funciona ligado na energia elétrica, com fonte bivolt (110v e 220v). Com o reservatório cheio dura em média 8 horas ligado. Compre a partir de R$ 132,90.

2. Difusor De Aromas Ultrassônico





Além de aromatizador de óleo de essência, ele é umidificador de ambientes para os dias muito secos. O aparelho tem desligamento automático quando a água estiver acabando. Perfeito para o seu quarto, escritório, sala de ioga ou para ligar pelo USB pelo próprio computador. Compre a partir de R$ 57,50.

3. Kit Difusor Elétrico Aromatizador Porcelana



Um kit completo para você perfumar qualquer ambiente. Esse kit acompanha 6 essências e 1 Difusor Elétrico Aromatizador de Porcelana Bivolt Via Aroma com ótimos aromas que você vai adorar. Compre a partir de R$ 149,90.

4. Umidificador Difusor Aromático de Madeira





O design a céu aberto torna a luz mais suave e a aparência do difusor de aroma dá a textura de bambu são as qualidade visuais desse difusor. Use a tecnologia do ultra-sônica, este difusor do óleo do aroma produz a névoa lisa e contínua para umidificar o ar e a fragrância em casa. Este difusor pode durar por 3-5 horas, dá uma névoa lisa e uma fragrância agradável ao quarto, e vai desligar automático quando a água acabar. Compre a partir de R$ 149,90.

5. Difusor Aromatizador Flores Para o Ambiente Residencial Preto





Essa é uma opção para quem quer um aromatizador unplugged – ou seja, sem ligar na tomada. Ideal para ambientes menores como um cantinho da sala, o quarto ou até seu banheiro. Ele ainda serve como objeto de decoração. Compre a partir de R$ 20,90.