Entenda quem poderá ser voluntário para receber a vacina contra o coronavírus da Oxford no Brasil

A Universidade de Oxford, no Reino Unido, anunciou que aplicará em dois mil voluntários a vacina contra coronavírus no Brasil. O anunciou gerou muitas expectativas, pois a vacina está no seu estágio 3, o que aumenta a taxa de imunização.

No entanto, como teste clínico, ainda não há certeza da sua eficiência. Contudo, muitas pessoas ficaram interessadas em receber a vacina.

O processo de escolha dos voluntários será realizado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em São Paulo e outra universidade no Rio de Janeiro, no qual o nome ainda não foi anunciado.

Quem poderá ser voluntário?

Poderão se voluntariar profissionais de saúde que atuam na linha de frente para combater o coronvárius e profissionais que atuam em hospitais, como limpeza e recepção. Os voluntários devem ter entre 18 e 55 anos e que não podem ter contraído a doença.