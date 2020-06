5 sofás para repaginar a sala de estar

Mais tempo em casa quer dizer mais oportunidades para prestar atenção aos detalhes da casa. E aquele sofá que você já tem há anos, de repente, começa a parecer um elefante de mau gosto na sala, provocando a maior ansiedade para fazer uma troca. Selecionamos cinco modelos de diferentes estilos para servir de inspiração. Confira:

1. Sofá Modelo Urbano 3 lugares





Estrutura em estrutura de madeira feita com material proveniente de reflorestamento e tecido de courino preto resistente. Fica lindo em qualquer lugar da casa. Compre a partir de R$ 789,00.

2. Sofá John Jacobs 4 lugares





Da marca John Jacobs em veludo marrom com estrutura de madeira e espuma de alta densidade. Tem largura de 2,44 metros e profundidade de 85 cm. Compre a partir de R$ 2.199,99.

3. Sofá Avant Suede Preto Retrátil e Reclinável 5 lugares





Tem espaço de sobra na sala de estar e uma família grande que gosta de descansar em um sofá aconchegante no fim do dia? Então o modelo Avant é o que seu lar precisa. Além de acomodar perfeitamente até 5 pessoas, ele tem encosto reclinável e assento retrátil, ótimo para curtir algumas páginas de um livro ou jogar uma partida do seu game preferido. Compre a partir de R$ 2.571,99.

4. Conjuntos de Sofás 3 e 2 lugares





O conjunto de estofado Itália de 3 e 2 lugares tem linhas modernas que acompanham as tendências da decoração a sua estrutura é composta com madeira de eucalipto e com lâminas de espumas D-26. É um conjunto que compõe muito bem em sua sala de estar ou até mesmo na recepção de seu escritório, empresa ou consultório. Compre a partir de R$ 1.577,23.

5. Sofá cama reclinável Caribe com duas banquetas Rubi Amarelo





Sofá cama Caribe mais duas banquetas Rubi. Este sofá cama acomoda confortavelmente três pessoas sentadas ou duas deitadas, pode ser usado com até 3 posições diferentes. Tem pés em madeira, espumas de alto conforto com cintas elástica, estrutura em madeira eucalipto e acompanha 2 almofadas que podem ser usada como travesseiro, mecanismo da catraca em aço. Compre a partir de R$ 1.199,00.