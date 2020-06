6 aquecedores para não deixar o frio te pegar

O inverno está chegando. Pelo calendário oficial ele começa no dia 20 de junho, mas o frio já está em nossas cidades. Principalmente para quem mora nas regiões sul e sudeste do Brasil, os meteorologistas preveem as menores temperaturas dos anos recentes. Esteja preparado: selecionamos seis aquecedores muito úteis para ter em casa e garantir um lar bem quentinho. Confira.

1. Aquecedor Termoventilador



Este é o aquecedor mais vendido da Amazon e tem a vantagem de ser portátil. Elétrico, você pode levar para qualquer lugar que queira. Parece um simples ventilador, mas é aquecedor, circulador, desumidificador e tem proteção contra superaquecimento. Antes de tomar banho por exemplo, você pode aquecer seu banheiro e até evitar um resfriado. Compre a partir de R$ 149,00.

2. Ar-condicionado Inverter Quente e Frio



Se você é daqueles que preferem um ar-condicionado tradicional pode optar pelos mais modernos que além de ar frio tem a opção quente. A potência desse modelo LG vai de 18.000 a 36.000 Btus (com variação de preço, é claro). Ele ainda é compatível com sistemas de home smart. Compre a partir de R$ 3.601,00.

3. Aquecedor Lareira Elétrica



Esse modelo você também pode colocar onde quiser, mas dependendo do ambiente vai virar uma bela peça de decoração o ano inteiro. Tem 1500W de potência, vidro frontal que não esquenta (com dois níveis de aquecimento) e chamas 3D com incrível realismo, que pode ficar aceso sem gerar calor. Compre a partir de R$ 644,00.

4. Lareira ecológica completa



Essa lareira funciona de verdade e por isso exige mais cuidados. De qualquer forma é bem segura. Seu abastecimento é de alcool comum 92º com capacidade de 1 litro para aquecer uma área de 25m². O tempo de queima é de 2 à 3 horas. Compre a partir de R$ 599,99.

5. Aquecedor a óleo



O aquecedor a óleo A-06 possui três níveis de potência: 600, 900 e 1500W. Assim você regula o aquecimento de acordo com a necessidade do ambiente. É extremamente silencioso e aquece com mais conforto e muito menos barulho. o sistema de segurança desliga o aparelho em caso de queda ou instabilidade de energia e suas rodas deslizantes e alças facilitam o seu transporte.Compre a partir de R$ 359,89.

6. Aquecedor de ambiente externo à gás



O aquecedor de ambiente externo à gás, também conhecido como "Patio Heater", é indicado para quem mora em casa ou tem chácara, piscina e varanda. No patio heater há um chapéu refletor de calor, que é responsável por espalhar o aquecimento, os queimadores, a mangueira e o registro para o gás, e uma proteção para evitar a exposição do botijão – o aquecedor é projetado para uso de botijão de cozinha GLP convencional de 13Kg. Vem com manual de instruções e 1 Kit de acessórios para montagem. Compre a partir de R$ 1.399,00.