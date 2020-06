5 equipamentos para você dar um show na hora de entrar ao vivo

Apresentações artísticas, festas de aniversários, reuniões de trabalho, bate-papo com os amigos, aulas e cursos… Nesses tempos de isolamento social, quase tudo migrou para vídeo e a tendência é que, mesmo depois da pandemia, as pessoas usem cada vez as transmissões pela internet. Seja pelo celular ou pelo computador, você pode usar vários acessórios para dar show na hora de entrar ao vivo. Confira:

Se o seu desktop não tem webcam, essa pode ser uma ótima opção. Ela também funciona como câmera independente com conexão Wifi e bluetooth para vigilância em casa com 1080 dpi de definição. Você também pode transmitir as imagens para quem você quiser. Compre a partir de R$ 284,00.

Esse kit tem tripé 1,20m, microfone de lapela para celular com extensão de 3 metros, adaptador P2, mini tripé com suporte para celulares e bolsa para transporte. Compre a partir de R$ 179,00.

Para quem curte microfones a moda antiga: com esse você vai se sentir numa verdadeira transmissão de rádio ou TV. Pode ser utilizado em vídeo conferência, jogos on-line, karaokê, aplicativos de mensagem e chat on-line. Projetado para minimizar o ruído de fundo e isolar a fonte principal de som. Sua ampla resposta de frequência faz performances vocais de som claro, natural e vibrante. Compre a partir de R$ 70,90.

É a opção de webcam mais vendida da Amazon. Com entrada USB mini câmera de computador com microfone embutido, rotativo flexível para laptops, desktop e jogos. Tem vídeo Full HD de 1080p, foco automático e correção avançada de luz para conversas nítidas e precisas. Compre a partir de R$ 177,19.

Essa opção de kit é mais em conta para quem não precisa de equipamentos caros. Vem com microfone de lapela para celular smartphone, flash led anel recarregável e mini tripé. Compre a partir de R$ 59,90.