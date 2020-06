No ‘novo normal’, você vai precisar ter em casa uma gaveta de máscaras

Sejamos francos: novos tempos virão por aí depois que as medidas de isolamento social forem suspensas ou flexibilizadas. Por muito tempo, não vamos poder descuidar dos hábitos que tivemos de aprender a adotar na pandemia. O ‘novo normal’ será lavar as mãos com muito mais frequência, ter álcool gel sempre por perto e usar máscaras onde quer que formos. Assim como já temos as gavetas para cuecas, calcinhas e meias, vamos ter a gaveta das máscaras. O mercado já oferece uma grande variedade de modelos e materiais. Selecionamos cinco opções que estão fazendo sucesso nos marketplaces. Confira:

1. Kit 3 peças Máscaras de Proteção em Algodão da Mash







Da mesma marca famosa pela cuecas masculinas e com a mesma qualidade. É o kit de máscaras mais vendido na Amazon. Tem composição de 50% Algodão e 50% Poliéster. 3 Pregas para facilitar o ajuste no rosto e clipe nasal maleável. Compre a partir de R$ 23,41.

2. Máscara Estampada Modelo Ninja







Esse modelo de máscara tem uma infinidade de opções de estampas para quem quer sair do tradicional preto, branco e cinza (mas também tem essas cores). Algumas estampas são realmente diferentes com opções masculinas e femininas. Feita de tecido 100% algodão, tem dupla proteção com forro TNT. Compre a partir de R$ 21,00.

3. Kit de máscara de carbono à prova de pó







Feito de material de poliuretano de alta qualidade, mistura de algodão de três camadas, respirável, à prova de vento e confortável de usar. Suave e leve. É muito confortável de usar, não causa dor de ouvido quando usado o dia todo. Compre a partir de R$ 46,00.

4. Kit 10 Máscaras de tecido não descartáveis unissex cores







Esse kit é para quem tem muita gente em casa ou família grande. São 10 unidades feitas em tecido resistente, aguenta dezenas (ou centenas de lavadas) e o preço unitário de cada máscara fica bem em conta. Compre a partir de R$ 39,90.

5. Protetor Facial Face Shield Incolor







Não são apenas os profissionais da área de saúde que podem usar protetor facial. Para as pessoas mais velhas ou as crianças mais novas que se sentem sufocadas com as máscaras de tecido, o "escudo facial" pode ser uma boa opção. Compre a partir de R$ 13,45.