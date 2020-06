Governo do Reino Unido é alvo de piadas após 'proibição de sexo' por conta do coronavírus

O governo do Reino Unido enfrentou zombaria dos internautas após divulgar novas regras por conta coronavírus e que foi compreendido por alguns veículos como "proibição de sexo".

O governo explicou que as regras determinam que não haja reunião um local público ou privado em ambiente fechado com duas ou mais pessoas.

Diante disso, um ministro júnior tenha explicou que os regulamentos visam manter as pessoas seguras. "O que se trata é garantir que não haja pessoas ficando longe de casa à noite", disse o ministro júnior da habitação britânico Simon Clarke à rádio LBC quando questionado sobre a proibição.

Ao ser questionado se as regras, de fato, determinavam que se poderia fazer sexo ao ar livre Clarke disse: “é justo dizer que o risco de transmissão do coronavírus é muito menor ao ar livre do que no espaço interno, mas obviamente não incentivamos as pessoas a fazer algo parecido".