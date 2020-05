Líderes mundiais envolvem as crianças nas discussões da pandemia

Dar voz às crianças durante a pandemia tem se mostrado uma prática comum em países como Holanda, Noruega, Nova Zelândia e Canadá. E não é à toa que líderes políticos buscam envolver os pequenos em seus discursos. Especialistas têm ressaltado a importância de dar voz às crianças neste momento de pandemia e ouvir o que elas têm a dizer, já que, a longo prazo, elas podem ser as mais afetadas pela Covid-19.

Recentemente, o primeiro ministro holandês Mark Rutte, em uma de suas coletivas de imprensa regulares, discursou para as crianças e jovens de seu país, reconhecendo que suas vidas também foram viradas de cabeça para baixo pelas medidas tomadas para conter a propagação do coronavírus. “Ninguém sabe exatamente como será o nosso país no futuro próximo. Como faremos para manter distância e ainda trabalhar, aprender, praticar esportes e estudar música juntos”, disse ele. Rutte também comentou que ele e seus colegas no gabinete refletiram ser importante dar voz às crianças para que ajudem a pensar sobre a situação atual e o futuro e orientaram pais e educadores a incentivar os pequenos a falar sobre a pandemia e soluções para a retomada do convívio social. "Suas ideias e criatividade são muito necessárias”, afirmou, dirigindo-se às crianças. Na Holanda, as escolas de ensino infantil e fundamental começaram a ser reabertas no último dia 11 – antes de restaurantes e cafés. Até esta quinta-feira (dia 28), a covid-19 já tinha provocado 5.903 mortes no país.

Na Noruega, a primeira-ministra Erna Solberg também falou para as crianças, em março, num discursos que teve 30 minutos de duração. Na ocasião, ela afirmou que quem pudesse deveria ficar em casa e explicou que, no geral, os adultos saudáveis não adoeciam com o vírus. A vida, disse ela, havia se tornado muito diferente. “Eu sei que para muitas crianças isso é assustador e não há problema em ter medo quando tantas coisas acontecem ao mesmo tempo”, declarou Erna. A Noruega chegou a fechar suas fronteiras e muitas instituições públicas e privadas, incluindo escolas e jardins de infância. Desde meados de abril, porém, o país tem relaxado as medidas de distanciamento e acredita ter controlado a pandemia do coronavírus em seu território que, até agora, causou 235 mortes.