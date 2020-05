Veja o que reabre na capital paulista com a 'retomada consciente'

O processo de reabertura econômica anunciado nesta quarta-feira (27) pelo governador João Doria será feito de diferentes formas para diferentes regiões do estado.

Cada região foi classificada de acordo com a fase de avanço do controle da pandemia na qual se encontra; a capital paulista está, no momento, na fase 2, uma acima do "alerta máximo" (fase 1). Nesta etapa, São Paulo ainda requer atenção, mas, de acordo com o governo do Estado, é possível realizar algumas liberações.

De acordo com o governo estadual, a escolha de setores para reabertura foi feita " com base em fatores de criticidade de emprego e vulnerabilidade econômica".

Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

Veja a seguir o que continua fechado e o que será aberto na capital:

Continuam fechados:

Espaços públicos, como praças e piscinas abertas ao público;

Bares, restaurantes e similares, podendo operar através de entregas e drive-thru

Salões de beleza

Academias

Teatros e cinemas

Escolas, até definição de data para volta às aulas

Eventos com aglomeração de pessoas, como shows, baladas, jogos esportivos, entre outros.

Podem reabrir, contanto que sigam protocolos de funcionamento específicos para cada setor: