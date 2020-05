7 brincadeiras para se divertir a valer com as crianças (dentro de casa)

Ao longo de toda esta semana até o domingo (31) acontece a Semana Mundial do Brincar, uma iniciativa da ONG Aliança pela Infância que reforça a importância do brincar e a essência da infância. Surgida em 2009, inspirada no Dia Mundial do Brincar (28 de maio), a mobilização destaca a necessidade do brincar durante a pandemia do coronavírus, adequando as propostas ao momento atual e à limitação de espaços de circulação e de agrupamento durante a quarentena.

“Este ano, a mobilização será diferente, não contará com eventos coletivos nem irá ocupar espaços públicos. Mas queremos manter os debates e incentivar a brincadeira com segurança e afeto em espaços domésticos”, afirma Letícia Zero, coordenadora da secretaria executiva da ONG. Ela diz que o uso das tecnologias pelas crianças também são úteis neste momento tanto para buscar inspiração quanto para aproximar as pessoas, desde que mediadas por um adulto.

Tendo como tema “Brincar entre o céu e a terra”, o evento chama atenção para a importância de cultivar a imaginação e estimular o devaneio da criança, para que ela possa ser e estar no mundo com criatividade e singularidade. Além disso, neste momento de isolamento social, traz propostas que funcionam mesmo em pequenos espaços, para que todos possam participar exercitando propostas de brincadeiras dentro da sua realidade. Abaixo, veja algumas das propostas divulgadas pela organização, promovidas por escolas, professores e empresas entre outras entidades.

Veja propostas de brincadeiras para fazer em casa com os filhos

1. Brincar de criar livrinhos artesanais – Instagram leve.adiante_literatura

2. Brincadeiras tradicionais – uma por dia, como “gato mia”, “morto vivo”, “telefone sem fio” – Prefeitura de Atibaia (SP)

3. Conversa com crianças, pais, cuidadores. Atividades de contação de histórias – Professora Sandra Feitosa

4. Biblioteca digital gratuita com historinhas diárias para contar – Instagram @historinhaspracontar

5. Confecção de brinquedos com materiais recicláveis – Emei Flora Luzia Heberle Heberle (RS)

6. Lives com vários artistas e grupos de música infantil do Rio de Janeiro – Instagram @musicaparacriancarj

7. O escritor mirim Alexandre Fiorese propõe uma brincadeira “colorida” para fazer em casa. Usando corante comestível, tinta guache, tinta a óleo, dentre outras possibilidades – Facebook Alexandre Fiorese

Veja aqui mais ideias de brincadeiras que podem ser feitas em casa ou com apoio da tecnologia.

Saiba mais sobre a Semana Mundial de Brincar 2020.

